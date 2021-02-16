درار: 6 أشهر أمام المتعافين من كورونا لتلقي اللقاح

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درار: 6 أشهر أمام المتعافين من كورونا لتلقي اللقاح
بقلم أمينة داودي

قال فوزي درار المدير العام لمعهد باستور، أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وتعافوا يتطلب تلقيحهم بعد 6 أشهر من تعافيهم.

وأوضح درار خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أن الشخص الذي تعرض لوباء كورونا يتلقى جرعة واحدة.

وكشف في ذات السياق، أن مقالات علمية أثبتت أن نسبة المناعة تكون مرتفعة أكثر عند الشخص المتعافي من كورونا.

وأوضح درار، أن الشخص الذي لم يصب بفيروس كورونا يلتزم أن يأخذ جرعتين من اللقاح.

وقال درار، أن التخفيف من الجرعات سيخفف الضغط على البلدان خاصة تلك التي تحتاج إلى كميات كبيرة.


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