درار يوضح حقيقة لقاحات كورونا منتهية الصلاحية perime

فنذ فوزي درار مدير معهد باستور الجزائر ما تم تداوله حول إنتهاء صلاحية كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المخازن بعد عزوف المواطنين عن التلقيح.

وخلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة كشف درار أن ما تم تداوله حول إنتهاء صلاحية الآلاف أوحتى الملايين من جرعات لقاح كورونا لا أساس له من الصحة وتابع البروفيسور أن الرقم الذي تم تداوله ام تضخيمه من أجل زرع البلبلة وفقط.

وأكد ذات المسؤول ان الكمية الحقيقة التي إنتهت صلاحيتها هي أقل من 1000 جرعة أي مابين 700 و800 جرعة والتي وصلت إلينا في إطار كوفاكس وأوضح مدير معهد باستور ان هذه الكمية التي وصلت إلى الجزائر كانت قريبة من موعد إنتهاء صلاحيتها هذا ما في الامر

وفي السياق ذاته قال فوزي درار أن الجزائر لديها مخزون بقرابة 13 مليون حرعة من لقاحات كورونا ومدة صلاحيتها إلى غاية سنة 2023 .

وبخصوص الموجة الرابعة وشبح أوميكرون الذي يهدد المواطنين يسيما منهم الأطفال قال درار انه في الوقت الحال بالدرجة الإستعجالية التنفيذ الصارم للبروتوكول الصحي للأطفال خاصة في المدارس.

وتابع درار بهذا الخصوص أن تلقيح الأطفال ليس واردا لحد الساعة ولكن الاولياء الذين يرغبون في تلقيح أطفالهم يمكنهم فعل ذلك وبكل حرية.

درار.. لم نسجل أي حالة أوميكرون جديدة

أكد المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة حاملة لفيروس كورونا المتحور “أوميكرون” بالجزائر.

كما أشار درار، إلى أن معهد باستور، أنه منذ تسجيل الحالة الأولى من “أوميكرون” منتصف الشهر، “لم تسجل أي حالة”. تابعا أن المعهد بصدد البحث عن حالات أخرى من المتحور الجديد الذي ظهر في جنوب افريقيا.

في حين أوضح، أوضح المتحدث أن المعطيات الحالية تقول أن “أوميكرون” ينتقل بسرعة ويدخل في الخلايا التنفسية بسهولة. تابعا “لكنه يصل بصعوبة إلى الخلايا الرئوية، مضيفا “يجعلنا نقول أنه ليس أخطر من “دلتا”. مشيرا في السياق ذاته “إلا أن ذلك يبقى مرتبط بطبيعة تحوله من شخص إلى آخر”. “لهذا علينا أن نعود إلى الوسائل التي تحد من انتشاره وهي البرتوكولات الصحية والتلقيح –يضيف المتحدث لوكالة الانباء الجزائرية-”.

كما قال درار، إن نظرا “لانخفاض” منحنى الحماية بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، “يحتاج الشخص لجرعة ثالثة”. مؤكدا أنه بانتظار معطيات أخرى يسعى باستور “لمعرفة ما إذا كان يستلزم القيام بجرعات أخرى مستقبلا وفق النظريات التي يتم طرحها حاليا”. و”أن يفهم حقيقة هذه اللقاحات والعدد المطلوب من اللقاحات لكبح هذا الفيروس نهائيا”.

باستور.. 133 مخبرا لمواجهة الموجة الرابعة إن وجدت

وذكر المسؤول، أن معهد باستور استطاع تكوين “نسيج” من المخابر العمومية والخاصة بتعداد 133 مخبرا. حيث تمت معاينته من قبل فرق خاصة من المعهد. وسيمكن هذا النسيج المخبري من “مواجهة أي طارئ في حالة ما إذا كانت الموجة المرتقبة من الفيروس المتحور عنيفة”.

كما أضاف درار أن هناك مخابر جديدة سواء عمومية تابعة للمستشفيات أو خاصة عبر عدة ولايات مثل إليزي وأم البواقي طلبت المعاينة من المعهد. مشيرا إلى انه سيتم إرسال فرق خاصة إليها.

وعن الإجراءات الاستباقية لمعهد باستور، أكد درار، أن الهدف هو “تكوين أكبر عدد من المخابر من أجل التشخيص”. و “هي عقبة تم تجاوزها من حيث افتتاح عدد كبير من المخابر الخاصة أو العامة والتمكن من تقنية البي. سي آر”. و”نحن في سياق اكتساب قوة من ناحية التسلسل الجيني (سيكونساج) لأنها تقنية المستقبل”. و”تستلزم دعم نظرا لما يتطلب من امكانيات باهظة الثمن وماكنة دقيقة وتكوين متخصص”.