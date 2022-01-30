درار.. BA2 يهدد الذين أصيبوا بالأوميكرون وهو أسرع انتشارا

قال المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، إن “الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون مهددون بالإصابة بـ “بي إيه 2″، “BA2”. كما أوضح درار، السبب راجع إلى أن المناعة المكتسبة ضد الأميكرون لا تكفي ضد “بي إيه 2”. تابعا “وهذا لا يعني أنه أخطر لكنه سريع الإنتشار مقارنة بالأوميكرون”.

وفي سياق ذات صلة، أشار درار في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أنه سيتم اقتناء أزيد من مليون بحث جيني سريع. كما تابع المتحدث، “سيدعم مخزون اختبارات الكشف التي يمتلكها المعهد”.

في حين، أضاف درار أن هذه الدفعة تدخل في إطار التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والتي تتعلق بضرورة توفير اختبارات الكشف بكل أنواعها. كما أكد درار أن “ترخيص بريطانيا للملقحين بكورونافاك المصنع من قبل مجمع صيدال العمومي دخولها دليل قاطع على نجاعته”.

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وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن هذا المتحور الجديد، لا يظهر في تحليل الـ”بي سي آر” PCR لذا ذهب البعض إلى تسميته “أوميكرون الخفي”.

وحسب تقرير نشرته مجلة” ذا ساينتست” The Scientist العلمية، فإن أوميكرون الخفي، ينتشر بشكل أسرع إلى حد ما من أوميكرون.

وكان متحور أوميكرون مسؤولا عن عودة انتشار كورونا، على نحو أسرع، في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية.

واستطاع علماء في الهند توثيق بعض الاختلافات بين متحور أوميكرون والمتحور المشتق “BA.2″، إذ ثمة اختلاف بسيط في “شكل” البروتين.