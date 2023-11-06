دراسات تجريبية لاستعمال الطاقات المتجددة في البنى التحتية للنقل

قال علي شقرون مدير التنمية المستدامة والبنى بالمجمع الوطني للدراسات التقنية، المتابعة والمراقبة ” جايكا”. أن هنالك دراسات ستنجز من أجل إستغلال الطاقات المتجددة عوض الطاقات غير المتجددة في شبكات النقل والبنى التحتية.

وأضاف شقرون في تصريح “للنهار أونلاين” على هامش إنطلاق الطبعة الأولى لمنتدى الإقتصاد الأخضر بالجزائر. أنه لابد من التحول من إستغلال الطاقات غير المتجددة إلى الطاقات المتجددة في البنى التحتية للنقل. على غرار الطرقات والسكك الحديدية. مشيرا إلى أن المواد المستعملة في تجهيز الشبكات من المحاجر هي غير متجددة.

وأشار شقرون إلى أن الدراسات ستساهم في تنمية شبكات الطرقات واستعمال أكثر الطاقات المتجددة. مضيفا أن هنالك دراسات تجريبية حول استعمال الطاقات المتجددة والمواد المستعملة وإعادة استعمالها في شبكات جديدة.

وأوضح ذات المتحدث، في ذات السياق، أنه علينا التفكير حاليا في المواد المستعملة وإعادة تأهيلها في إعادة التنمية الدائرية. مشيرا إلى أنه تم القيام بتجارب على مستوى المخططات قابلة لإعادة تأهيلها واستغلالها في شبكات أخرى وأعطت نتائج حسنة.