دراسة آليات توجيه الاستثمار نحو الشعب ذات فاتورة الاستيراد المرتفعة

ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، رفقة المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الدكتور عمر ركاش، أمس، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور إطارات الوزارة والوكالة.

وحسب بيان للوزارة، خُصص الاجتماع لدراسة آليات توجيه الاستثمار نحو الشعب التي تعرف ارتفاعًا في فاتورة الاستيراد. وتعزيز سياسة إحلال الواردات، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة الرامية إلى دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وشكل الاجتماع فرصة لتبادل الرؤى حول سبل استقطاب الاستثمارات المنتجة، وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية. خاصة تلك التي تمتلك قدرات حقيقية لتغطية حاجيات السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة. مع العمل على رفع نسب الإدماج المحلي وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.