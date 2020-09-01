دراسة آليات وقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية الصحراوية

تباحث وزير السياحة، محمد حميدو، والوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية، آليات وقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية الصحراوية.

ووفق بيان الوزارة في “الفايسبوك”، فقد ترأس محمد حميدو، اليوم الثلاثاء، برفقة الوزير المنتدب، حمزة آل سيد الشيخ، جلسة عمل جمعت إطارات القطاعين.

وتمّ بالمناسبة دراسة الآليات الكفيلة لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية الصحراوية بتكوين فوج عمل مشترك.

وأوضح البيان بأن هذا الفوج يسهر على تجسيد الخطة المشتركة بين القطاعين في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على هذه المعالم السياحية.

إلى جانب العمل سويا على تثمينها وترقية السياحة الصحراوية بصفة عامة.