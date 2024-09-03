دراسة أسباب حوادث المرور بمنحدر الجباحية.. هذه الحلول

نظرا لتكاثر حوادث مرور مميتة على مستوى منحدر الجباحية بالطريق السيّار “شرق-غرب”. تم عقد إجتماع تنسيقي بمقر مديرية الأشغال العمومية لولاية البويرة. مع مختلف المتدخلين عبر الطريق السيار شرق غرب لدراسة أسباب حوادث المرور بمنحدر الجباحية وإيجاد الحلول لها.

وترأس الإجتماع مدير الأشغال العمومية، بحضور قائد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني، ممثلين عن الحماية المدنية، مدير النقل، وممثلين عن الجزائرية للطرق السيارة. حيث تم مناقشة الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور المتكررة بهذا المنحدر.

وتمثلت أغلب الأسباب المؤدية إلى الحوادث المميتة في الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل والتي تؤثر على نظام الكبح وتسبب اهتراء الطريق وفواصل الجسور. عدم إحترام إشارات المرور من طرف مستعملي الطريق. وكذا تجاوز السرعة المسموحة، التجاوز الممنوع والمناورات الخطيرة. بالإضافة كذلك إلى الكثافة المرورية الكبيرة والتي تقدر بـ 73.000 مركبة يوميا. منها 19.4 بالمائة مركبات الوزن الثقيل بهذا المقطع.

كما تم خلال الإجتماع إقتراح عدة حلول منها الاستعجالية ومنها الدائمة للحد من خطورة هذا المنحدر. من خلال تخفيض السرعة لمستعملي الطريق بهذا المقطع مع احترام الحمولة المرخص بها قانونيا لمركبات الوزن الثقيل.