دراسة أكثر من 20 ألف ملف للمفصولين من الجيش قبل نهاية جانفي

يرتقب أن يتم دراسة أزيد من 20 ألف ملف خاص بالفئة التي أنهيت خدمتها في صفوف الجيش قبل نهاية شهر جانفي المقبل.

وكشف رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ثامر غضبان، أن الأمر يتعلق بالفئة التي تحوز ملفات طبية عسكرية مكتملة.

وأضاف المتحدث نفسه في السياق ذاته، أن ملفات هذه الفئة ستدرس أمام اللجان الطبية.

كما سيتم قبل نهاية شهر جانفي أيضا إبلاغ المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالقوائم الخاصة بكل ولاية،

باعتبار أن المنظمة هي التي دفعت الملفات إلى صناديق المعاشات وعليه فهي التي ستقوم أيضا بالاتصال بالأفراد الذين سويت وضعياتهم.

أما بخصوص الفئة التي ملفاتها الطبية ناقصة، فسيتم دراسة ملفاتهم في المرحلة الثانية من العملية على أن يكون حضورهم جسديا، أمام اللجان الطبية عبر النواحي.

وذلك بعد أن ترسل إليهم الاستدعاءات، لأن هذه اللجان هي التي ستمنح حق الاستفادة لهذه الفئة.

أما بالنسبة لبقية المتقاعدين الذين لهم ملفات تخص “منحة العطب”، فقد أكد غضبان أن الأمور “تسير في إطارها الصحيح”.

ودعا غضبان، إلى تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي الجيش والمنتسبين من أولياء وأرامل وذلك بالتشاورمع الوصاية و وفق المتوفر من الإمكانيات.

وأعرب غضبان عن أمله في حل مشكل السكن بالنسبة للمتقاعدين من خلال توافق بين وزارات السكن والداخلية والدفاع الوطني.

كما دعا غضبان أيضا إلى ضرورة مراجعة قيمة منحة التقاعد خاصة بالنسبة لذوي الرتب الصغيرة.

مشيرا إلى أن مبلغ 30 ألف دينارغير كاف ولن يلبي احتياجات هذه الفئة.