دراسة أمريكية تُحذر من الإكثار في تناول البيض

حذرت دراسة، أجراها باحثون بجامعة “نورث ويسترن” الأمريكية، من الإكثار في تناول البيض.

وأكدت الدراسة، أن تناول ثلاث بيضات أسبوعيّاً قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، بل والوفاة المبكرة.

ويلجأ ملايين البشر في جميع أنحاء العالم خصوصا الرياضيين إلى تناول البيض باعتباره بديلًا آمناً للحصول على البروتين.

وجاء في الدراسة، التي نشرتها مجلة “جاما” التي تصدرها “الجمعية الطبية الأمريكية”، أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية جداً من الكوليسترول.

وفحص الباحثون في الدراسة البيانات الصحية لأكثر من 29 ألف أمريكي.

وبلغ متوسط أعمار المشاركين في الدراسة 51.6 عاماً، وتمت متابعة حالتهم على مدار 17.5 عاماً.

واعتمدت الدراسة على تحليل العادات الغذائية والصحية للمشاركين الذين لم يصابوا سابقاً بأمراض القلب.

وأبلغ المشاركون في الدراسة، عن كل عاداتهم الشخصية التي قد تُلحق أضرارًا بالقلب، مثل التدخين واستهلاك الكحول.

وأوضح الباحثون أن 5400 شخص من عينة البحث تعرضوا لنوبة من الأمراض القلبية الوعائية.

فيما توفى 6132 منهم وفاة طبيعية في العقدين اللذَين تليا بدء البحث.

وحذر الباحثون في الدراسة من الإفراط في تناول البيض، خاصة الصفار، حفاظاً على صحة القلب والحماية من خطر انسداد الأوعية الدموية وتصلُّب الشرايين والإصابة بالسكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة، إلى أن الإكثار من تناول البيض مع عدم ممارسة نشاط بدني، والتدخين وتناول الأطعمة المشبعة بالدهون يؤثر على عضلة القلب بشكل كبير.

كما خلص الباحثون إلى أن ارتفاع معدل الكوليسترول المتناوَل عن الحد الطبيعي بمعدل 300 غم يومياً يزيد من نسبة التعرُّض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3.2 بالمائة. وهو ما يزيد نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 4.2 بالمائة.

كما ترتبط كل نصف بيضة يتم استهلاكها يومياً باحتمالات زيادة نسبة التعرُّض لأمراض القلب بنحو 1.1 بالمائة، والوفاة المبكرة بنسبة 1.93 بالمائة.

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