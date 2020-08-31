دراسة أمريكية: فيروس كورونا يضر بالكلى

وجدت دراستان أمريكية على مرضى كورونا أن 68% إلى 76% من مرضى العناية المركزة المصابين يعانون من تلف كلوى.

وأفادت ذات الدراسة أن ثلث مرضى وحدة العناية المركزة بحاجة لغسيل الكلى، حيث تقوم الآلة بعمل تنقية الدم في الكلى.

وقال الرئيس المشارك للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى في فريق الاستجابة لكوفيد 19 كان مقدار الإصابات الحادة والفشل غير متوقع ومثير.

ووفقا للتقرير، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل في الكلى هم أكثر عرضة للإصابةـ إذا تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا.

وكان معدل الوفيات لمن يعانون من إصابات الكلى الحادة 41% بشكل عام، و52% لمرضى وحدة العناية المركزة.