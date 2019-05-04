دراسة أمريكية: “هذا هو أكثر الشعوب استعدادا للقتال من أجل بلاده”

كشفت دراسة أمريكية، عن نتائج آخر استطلاعاتها، والمتعلقة بمدى استعداد الشعوب للقتال دفاعا عن أوطانها، عبر العالم.

وحسب المكتب الامريكي العريق “GALLUP”، والذي قام بهذه الدراسة، فقد تصدر المغرب لائحة الدول، المكونة من 63 دولة.

حيث عبر %94 من الشباب المغربي، عبر استطلاع للرأي العام، عن استعدادهم لمواجهة اي خطر يهدد وطنهم.

وهي الأرقام التي تفند الادعاءات، التي تقول أن الشباب المغربي سيتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية، التي تم إقرارها مؤخرا.

وقد أسس هذا المكتب الامريكي سنة 1958، و يعد من أهم المكاتب المستقلة في العالم المعتمدة في الاحصائيات و إستطلاعات الرأي.

وتنشر نتائج إحصائيات هذا المكتب، في أبرز الصحف الدولية.