دراسة.. إختبار دم بسيط يكشف عن الإصابة بالسرطان مبكرا

توصلت دراسة جديدة إلى أنه يمكن إكتشاف الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، من خلال فحص للدم.

وأظهرت نتائج تجربة سريرية، نشرت في مجلة “نيو إنغلاند” الطبية، أن إختبار الفحص المعتمد على الدم يكشف عن 83 فالمئة من الأشخاص المصابين بسرطان القولون والمستقيم. ويمكن إجراء الاختبار من خلال سحب الدم، للكشف عن إشارات السرطان في مجرى الدم. عن طريق تحديد الحمض النووي للورم المنتشر.

وقالت رئيسة الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة باربرا يانغ. إن الإختبار يمكن أن يساعد في تحسين الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم.

كما أضافت أن إجراء سحب الدم بدلا من الخضوع لاختبار جراحي، سوف يصل إلى عدد أكبر من الأشخاص. وآمل أن نتمكن من خلال المزيد من الأدوات، من الوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص.