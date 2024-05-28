دراسة إمكانية إقتناء جيبوتي للأدوية الجزائرية

إلتقى وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بنظيره من دولة جيبوتي الدكتور أحمد روبله عبد الله.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان إلى إمكانية إقتناء دولة جيبوتى للأدوية المصنعة بالجزائر مع العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه هذه العملية.

وفي هذا الإطار، إستعرض الوزير الأستاذ عبد الحق سايحى التطور الذي تعرفه الصناعة الدوائية في الجزائر. الأمر الذي دفع بالكثير من الدول الإفريقية إلى الإعلان عن رغبتها في دخول السوق الجزائرية لشراء الأدوية.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الدورة الــــ77 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف، فرصة للطرفين لتباحث مجالات التعاون التي يمكن إقامتها بين البلدين.

ويأتي ذلك، وفق برنامج عمل يتضمن عديد النشاطات من بينها تبادل التجارب والخبرات بين الطرفين. مع إمكانية تكوين لفائدة مهنيي الصحة وخاصة سلك الشبه الطبي.

وقد إتفق الطرفان على التوقيع على مذكرة تفاهم لتنفيذ المشاريع التي يمكن إقامتها بين الدولتين. وذلك عقب الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها وزير صحة دولة جيبوتي إلى الجزائر خلال الأسابيع القليلة القادمة.