دراسة إنجاز مشاريع تصفية المياه المستعملة و100 بئر إضافية لتأمين التزود بمياه الشرب

خصصت الحكومة في إجتماعها المنعقد اليوم برئاسة الوزير الأوّل عبد العزيز جراد لدراسة مشروعا تمهيديا لأمرو10 مشاريع مراسيم تنفيذية.

وخلال الإجتماع الذي بتقنیة التحاضر الـمرئي عن بعد قدّم كل من وزير العدل، والطاقة، والـثقافة، والصحة عروضا.

وقدم وزير الموارد المائية عرضا حول 5 مشاريع صفقات بالتراضي البسيط لتكملة إنجاز مشاريع تصفية المياه المستعملة.

بالإضافة إلى تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

ويهدف هذا البرنامج الاستثماري لتأمين تزويد ولايات أم البواقي، باتنة، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر العاصمة ،سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس، خنشلة، تيبازة، ميلة والنعامة بمياه الشرب

كما قدم وزير الموارد المائية عرضا يشمل إنجاز 100 بئر إضافية