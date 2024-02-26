دراسة: إنقاص الوزن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

في السنوات الأخيرة، أصبحت السمنة سببا رئيسيا لعدة أنواع من السرطان. وأظهرت دراسة حديثة أنه من الممكن تقليل هذا الخطر عن طريق فقدان الوزن.

ويعد تجنب التدخين والحفاظ على وزن صحي من أهم العوامل لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

العلاقة بين التبغ والسرطان معروفة للجميع، ولكن لا يزال عدد قليل جدًا من الناس على علم بأن زيادة الوزن، وخاصة السمنة. ترتبط بزيادة خطر الإصابة بما لا يقل عن 13 نوعًا مختلفًا من السرطان. بما في ذلك بعض الأنواع الأكثر شيوعًا مثل سرطان الثدي، السرطان سرطان القولون والمستقيم.

وتشير البيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بوضوح. إلى أن ما يصل إلى 40٪ من جميع أنواع السرطان التي يتم تشخيصها كل عام في الولايات المتحدة. هي سرطانات مرتبطة بزيادة الوزن.

مضادات السكر لإنقاص الوزن

في السنوات الأخيرة، تم تطوير فئة من الأدوية التي تحاكي عمل الهرمون الذي ينتجه الجهاز الهضمي. الببتيد الشبيه بالجلوكاجون -1 (GLP-1)، لتحفيز إنتاج الأنسولين وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم. لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، فإن منبهات GLP-1 (أوزيمبيك، على سبيل المثال) لها تأثيرات إضافية. خاصة على مستوى دوائر عصبية معينة في الدماغ تشارك في الإحساس بالشبع. وتظهر الدراسات أن انخفاض السعرات الحرارية يرتبط بتناول هذه المنبهات. ويؤدي إلى فقدان كبير في الوزن (15% أو أكثر من الوزن الأولي) لدى المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، سواء كانوا مصابين بالسكري أم لا.

وقد ارتبط فقدان الوزن بهذا الحجم مؤخرًا بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية (1). وبالتالي قد يقلل من الأمراض الأخرى المرتبطة بالسمنة، بما في ذلك السرطان.

وتشير دراسة استرجاعية أجريت على أكثر من مليون مريض بالسكري من النوع 2 الذين عولجوا بمنبهات GLP-1 في السنوات الأخيرة. إلى أن هذا قد يكون هو الحال بالفعل (2).

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

من خلال دراسة البيانات الطبية مجهولة المصدر من هذه المجموعة. وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والسكري والذين تلقوا العلاج باستخدام منبهات GLP-1 . كان لديهم خطر أقل بنسبة 50٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم مقارنة بأولئك الذين عولجوا بأنواع أخرى من مضادات السكر.

وبالتالي فإن فقدان الوزن الكبير الناتج عن منبهات GLP-1 له تأثير في تقليل التأثير الكارثي للسمنة. على خطر الإصابة بنوع واحد على الأقل من السرطان (القولون والمستقيم) الذي يتأثر نموه بالدهون الزائدة.

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الدراسات التي أجريت على أنواع أخرى من السرطانات المرتبطة بالسمنة. مثل سرطانات الرحم والثدي والبنكرياس، يمكن أن تثبت وجود صلة مماثلة.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا التأثير الوقائي لمنبهات GLP-1 لوحظ أيضًا (انخفاض بنسبة 30٪ تقريبًا) لدى مرضى السكري. الذين لا يعانون من السمنة المفرطة.

ولذلك يبدو أن هذه الجزيئات تمارس إجراءات إيجابية أخرى، مستقلة عن فقدان الوزن، مما يساعد على تقليل تطور الورم.

ومن المؤكد أن التأثير المضاد للالتهابات لهذه الجزيئات على مستوى العديد من الأعضاء (3). يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في هذا التأثير المضاد للسرطان. نظرًا للدور السائد للالتهاب المزمن في جميع مراحل عملية التسرطن.

هذه الدراسة مهمة لأنه على الرغم من أن العلاقة بين السمنة وخطر الإصابة بالسرطان مثبتة بوضوح. إلا أنها المرة الأولى التي نتمكن فيها من إثبات أن هذه الظاهرة قابلة للعكس. أي أنه يمكن إلغاؤها إلى حد كبير عن طريق فقدان الوزن.