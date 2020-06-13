دراسة: ارتداء الكمامات يمنع إصابة عشرات الآلاف بفيروس كورونا

أكدت دراسة علمية حديثة، أن الأقنعة الوقائية “الكمامات”، تلعب دورا كبيرا في منع إصابة عشرات الآلاف بفيروس كورونا.

وقارن العلماء في الدراسة التي أجراها باحثون في تكساس وكاليفورنيا، ونشرت نتائجها في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، بين معدلات الإصابة بكوفيد-19 في كل من إيطاليا ونيويورك، قبل وبعد فرض ارتداء الكمامات.

وكشفت الدراسة، إن ارتداء الكمامة حال دون تسجيل 78 ألف إصابة في إيطاليا خلال الفترة الممتدة بين 6 أفريل و9 ماي، و66 ألف في نيويورك، في الفترة الممتدة من 17 أفريل إلى 9 ماي.

وقال الباحثون في هذه الدراسة: “ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعد من أكثر الوسائل فعالية للحيلولة دون انتقال كورونا بين البشر”.

وأكدت الدراسة، أن تغطية الوجه بالكمامة يمنع انتقال العدوى بكوفيد-19، عن طريق الهواء.