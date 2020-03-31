دراسة: الإصابات في إيطاليا ستكون صفرا في شهر ماي

كشفت دراسة أجراها معهد إيناودي للاقتصاد والمال “Eief”، أن إيطاليا ستشهد إنحسارا في حالات الإصابة بفيروس كورونا لتصل الصفر شهر ماي.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، أعلنت البيانات الاحصائية لهذه الدراسة، أن حالات الاصابة بكورونا، ستنحسر في إيطاليا، خلال الفترة ما بين أفريل وماي القادمين، لتصل الصفر.

وأورد التقرير الذي جاء وفق البيانات اليومية عن تفشي الفيروس المعلنة حتى 29 مارس الجاري، تقديرات موعد انخفاض حالات الاصابة إلى الصفر لكل إقليم.

وحسب التقرير، فإن منطقة ترينتينو ألتو أديجي ستكون الأولى على المستوى الوطني التي ستشهد تصفير حالات الاصابة في 6 أفريل المقبل.

تليها في 7 أفريل القادم، أقاليم ليغوريا وأومبريا وبازيليكاتا، ومن ثم فالي دي أوستا في 8 أفريل، وبوليا في 9 أفريل، وفريولي فينيزيا جوليا في 10 أفريل، وأبروتسو في 11 أفريل.

ثم فينيتو وصقلية في 14 أفريل، وبييمونتي في 15 أفريل، ولاتسيو 16 أفريل، وكالابريا 17 أفريل، وكامبانيا 20 أفريل، ولومبارديا 22 أفريل، وإميليا رومانيا 28 أفريل، وأخيرا اقليم توسكانا في 5 ماي.