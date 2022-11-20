دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2023.. وهذا موعد التصويت عليه

عقدت لجنة المالية والميزانية، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة لخضر سالمي رئيس اللجنة، حضره نائبا رئيس المجلس بطيش ناصر، واحسن هاني كذا ممثلون عن وزارة المالية.

وحسب بيان المجلس، فقد خصصت أشغال هذا الاجتماع لدراسة التعديلات المستوفية للشروط القانونية التي اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.

ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا النص في جلسة عامة تعقد بعد يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري. يضيف البيان.

مكتب المجلس يدرس التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2023 ويحيلها على لجنة المالية والميزانية

وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني قد عقد الخميس الماضي 17 نوفمبر 2022 اجتماعا برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.

ودرس المكتب خلال أشغال هذا الاجتماع التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2023، والتي بلغ عددها 46 تعديلا، ثم أحال تلك التي استوفت الشروط المطلوبة قانونا على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها.

عقب ذلك، عكف المكتب على دراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني وذلك عملا بأحكام المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس.