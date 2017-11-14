دراسة.. الطريقة الإسلامية هي الأفضل في الدفن

نقلت مجلة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية عن العلماء بأن دفن الموتى بوضع الجثمان مباشرة في التراب، ينقذ البيئة من أخطار كثيرة.

كما أوضح العلماء أن دفن الموتى داخل توابيت يلوث التربة بالمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة تلك التوابيت.

خاصة وأن متبعي تلك الطريقة يعالجون الجثة قبل دفنها بمادة الفورمالين السامة لإبطاء تحللها مما يدخل تلك المواد الخطرة للتربة.

واستنكرالعلماء أيضًا حرق الجثث ونثر رمادها في البيئة مما يؤدي إلى إطلاق الغازات السامة وغيرها من المواد المضرة بالبيئة.

ودعا العلماء إلى وضع الجثث في أغطية يمكنها التحلل بعد إتمام عملية الدفن، ما يساعد على الحفاظ على الطبيعة.

كما أنه من الأفضل تجنب استخدام الصخور والمعادن لتغليف المقابر.