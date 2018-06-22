دراسة: المتزوجون أقل عرضة لنوبات القلب

كشفت دراسة حديثة أن المتزوجين يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بسبب النوبات القلبية أو السكتات مقارنة بمن يعيشون دون زواج.

واستند الباحثون المشرفون على الدراسة الجديدة على فحص بيانات 34 دراسة سابقة شملت أكثر من مليوني شخص.

ووجد الباحثون أن البالغين من المطلقين والمطلقات أو الأرامل أو أولئك الذين لم يسبق لهم الزواج كانوا أكثر عرضة بنسبة 42 في المئة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر عرضة بنسبة 16 بالمئة للإصابة بأمراض الشريان التاجي وذلك بالمقارنة مع المتزوجين.