دراسة المشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك

إستقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس، وفدا من مسؤولي شركة جنرال الكتريك يترأسهم جوزيف أنيس، المدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة.

وتمت خلال اللقاء، حسب بيان للمجمع، دراسة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع المشتركة بين سونلغاز وجنرال الكتريك. وذلك بهدف تقييم مستوى تقدم وتيرة الإنجاز والعمل على رفع كل المشاكل والانشغالات التي تعطل بعض المشاريع.

وأثنى الرئيس المدير العام لسونلغاز، على المستوى المرضي لتقدم العمل فيما يتعلق بعديد المشاريع والملفات. وذلك بعد الجهود التي تمت من الطرفين لحل عديد المشاكل التي تم طرحها خلال اجتماعات سابقة.

من جانبه، عبر جوزيف أنيس، على مستوى الفاعلية التي لمسها من قبل سونلغاز في حل أغلب المشاكل والعراقيل. ما ساعد في تقدم الكثير من المشاريع.

واعتبر ذات المتحدث، أن ذلك دليل على إرادة الشركتين في تقوية وتعزيز هذه الشراكة والتأسيس لمستقبل مشترك أكثر فاعلية وديناميكية بين سونلغاز وجنرال إلكتريك.