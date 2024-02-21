دراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة. خُصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المرور. الذي يهدف الى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور. ويحدد عناصر الإستراتيجية الوطنية للسلامة والوقاية من حوادث المرور.

كما استمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتسريع تنفيذ عملية الرقمنة. إلى عرض حول التقدم الحاصل في عملية رقمنة عقود التعمير. من خلال وضع إطار قانوني لمرافقة وتطوير الوسائط الإلكترونية المخصّصة لمعالجة جميع المراحل المتعلقة بإيداع طلبات هذه العقود وتحضيرها وتسليمها.

كما واصلت الحكومة استعراض التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. ومحاور الإستراتيجية المستقبلية المقترحة بشأن حاملي شهادات الدكتوراه. والمتضمنة الآليات الكفيلة بتنظيم هذا التكوين الجامعي ذي التأهيل العالي، وضمان تكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني.