دراسة بريطانية: المرأة تقضي ما يقارب 8000 دقيقة سنويا في إزعاج زوجها

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أجريت على عينة من 3000 شخص، أن المرأة تقضي ما يقارب 8000 دقيقة سنوياً في مناقشة القضايا الأسرية مع زوجها.

وأوضحت الدراسة أن أغلب هذه النقاشات تدور حول الأمور المنزلية وتربية الأبناء، بما في ذلك المصاريف والمتطلبات اليومية كما أشارت إلى أن هذه المدة تعادل حوالي ساعتين ونصف أسبوعياً، أي ما يقارب 11 ساعة شهرياً.

وقد أثارت نتائج الدراسة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض غير منصفة للمرأة، مؤكدين أن هذه النقاشات ضرورية للحفاظ على توازن الأسرة.

في المقابل، رأى آخرون أن النسبة قد تكون قريبة من الواقع، مشيرين إلى أن الخلافات الزوجية أمر طبيعي، لكنها لا تقلل من قوة العلاقة بين الشريكي