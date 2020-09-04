دراسة بريطانية: 60%  من المصابين بكورونا يعانون نقص فيتامين د

كشفت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بفيروس كورونا.

وأفادت الدراسة أن فيتامين د، يلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة، ويعزز صحة الخلايا التائية والضامة التي تقاوم العدوى.

وحسب جريدة ديلى ميل، أشارت الدراسات إلى وجود صلة بين انخفاض مستوى فيتامين د، وارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وحذر الأطباء من أنه حتى لو كان له بعض التأثير، فإن الفيتامين ليس كافيًا ليحميك من فيروس كورونا.

وأفادت الدراسة أن الذين عانوا من نقص فيتامين (د)، لكنهم تلقوا العلاج، كانوا أقل عرضة للاختبار إيجابيًا لكوفيد 19.

لكن مؤلفي الدراسة حذروا من أن الأمر سيستغرق تجارب إكلينيكية لإثبات ما إذا كانت زيادة مستويات الفيتامين ستمنع العدوى.