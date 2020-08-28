دراسة تؤكد قدرة فيتامين “B12” على منع تكاثر فيروس “كورونا”

توصل علماء من أكاديمية “مانيبال” للتعليم العالي والمركز الإقليمي للتكنولوجيا الحيوية في الهند، إلى أن فيتامين “بي 12” يمكنه منع تكاثر فيروس “كورونا”.

ووفق موقع “سبوتنيك”، فقد أجرى الخبراء عمليات محاكاة حاسوبية لتحديد الجزيئات من بين المنتجات الطبيعية والأدوية التي يمكنها قمع وحدات “بروتين” فرعية تسمى “NSB12” متواجدة في جينات فيروس “سارس كوف 2” والمسؤول عن تكاثر الفيروس.

ووصف القائمون على الدراسة فيتامين “B12″، على أنه “عامل وقائي لفئات معينة”، كالعاملين في المجال الطبي وكبار السن أو الذين يعانون من حالات مرضية مشتركة لتقليل احتمالية الإصابة.