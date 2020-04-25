دراسة تتوقع مواعيد انتهاء فيروس كورونا في هذه البلدان العربية

أعدت جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم، دراسة، توقعت من خلالها موعد انتهاء أزمة كورونا في عدة دول عربية وأجنبية.

واستندت الدراسة، والتي نقلها موقع “روسيا اليوم”، إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس.

واظهرت نتائج الدراسة، أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري ماي وجوان المقبلين.

ويأتي ذلك بإستثناء دولتي الأردن ولبنان،حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من الشهر الجاري.

وتوقعت الدراسة، إنتهاء أزمة كورونا في مصر في 20 ماي المقبل، والسودان في 4 ماي.

وفي السعودية ستصل جائحة كورونالذروتها في الأول من ماي، على أن تنتهي مطلع جوان، تضيف الدراسة.

أما قطر فستتجاوز الجائحة في حدود 8 جويلية، حسب ذات الدراسة، والإمارات في 15 ماي والبحرين في 3 جوان.