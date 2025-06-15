دراسة تجسيد مشروع استثماري هام في مجال الطاقات المتجددة بسعيدة

إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لشركة “ذات المسؤولية المحدودة Algeria Investissement Énergie Solaire”، طاهير نورسشان، وهي شركة تركية خاضعة للقانون الجزائري.

وحسب بيان للوكالة، خصص هذا اللقاء، لدراسة سبل تجسيد مشروع استثماري هام في مجال الطاقات المتجددة بالمنطقة الصناعية لولاية سعيدة.

وأكدت الوكالة، بهذه المناسبة، استعدادها التام لمرافقة المشاريع الجادة التي تندرج في إطار أولويات الدولة في مجال الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة. وكذا تلك التي تساهم في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.