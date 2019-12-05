دراسة تحذر النساء من صبغات الشعر لإرتباطها بمرض خطير!

كشفت دراسة علمية حديثة، شملت آلاف النساء، بأن صبغات الشعر ترتبط بشكل وثيق بخطر الإصابة بسرطان الثدي.

وحسب بحث نشر في المجلة الدولية للسرطان، فإن النساء اللواتي يستخدمن صبغة الشعر بإنتظام، يمكن أن يزيد خطر إصابتهن بسرطان الثدي بنسبة 60 بالمئة.

وقال عالم الأورام والأوبئة في مركز هوبكنز كيميل للسرطان، في تصريح للمجلة الأمريكية: “كثيرا منا قلقون من أن المواد الكيماوية وخاصة صبغات الشعر الدائمة وأجهزة تمليس الشعر لديها القدرة على التسبب في السرطان”.

وبحسب الدراسة فإن نساء إفريقيا، كن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي، حيث وصلت النسبة إلى 45 في المئة.