دراسة تحذر من مخاطر العمل لساعات طويلة

حذرت جمعية القلب الأميركية، من العمل لساعات طويلة لمدة 10 سنوات متتالية أو أكثر، لأن ذلك يزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية، حسب دراسة للجمعية.

ووفق موقع “ساينس ديلي”، قام الباحثون الذين أجروا الدراسة، باستعراض بيانات نحو 143 ألف موظف فرنسي، تراوحت أعمارهم بين 18 و69 سنة.

فتوصل الباحثونّ، إلى أن الذين عملوا لساعات طويلة، لمدة عقد من الزمن أو أكثر، معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 45 في المئة.

وكشفت الجمعية، أن العمل لساعات طويلة يقصد به البقاء في المكتب، لأكثر من 10 ساعات لمدة 50 يوما على الأقل في السنة.

وقال مؤلف الدراسة “ألكسيس ديسكاثا”، إن “العلاقة بين 10 سنوات من ساعات العمل الطويلة، والسكتة الدماغية تبدو أقوى بالنسبة للأشخاص دون سن 50”.

وأضاف ذات المتحدث: “نتائجنا لم تكن متوقعة بهذه الحدة، ونحتاج إلى المزيد من الأبحاث لتأكيد معطياتنا”.

للتذكير، أثبتت دراسة أجريت عام 2018، أن الأشخاص الذين يعملون أكثر من 45 ساعة أسبوعيا، هم أكثر عرضة للإصابة بداء السكري.