دراسة تحسم الجدل حول أصل كورونا

المجتمع
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دراسة تحسم الجدل حول أصل كورونا
بقلم نادية بن طاهر

رجحت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين، انتقال فيروس كورونا، من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر.

واستبعدت الدراسة، فرضية تفشي فيروس كورونا المستجد من مختبر، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

وجاء في الدراسة، إن إنتقال كوفيد 19، من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان آخر هو السيناريو الأكثر رجوحا.

واقترح الفريق القيام بمزيد من البحث في كل مجال، باستثناء فرضية تسرب الفيروس من مختبر.

وصرح مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إنه يتوقع أن تكون الدراسة جاهزة “في الأيام القليلة المقبلة”.

ووضع الباحثون 4 سيناريوهات، وخلصوا إلى أن انتقال الفيروس من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان ثالث أمر “مرجح للغاية”.

واعتبر العلماء، إن الانتشار من خلال منتجات غذائية ممكن، ولكنه غير محتمل.


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