دراسة تربط الإصابة بكوفيد بخلل في القلب

كشفت دراسة طبية حديثة عن رابط بين الإصابة بكوفيد-19 ومتلازمة تسرع القلب الإنتصابي الوضعي.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “Nature Cardiovascular Research”، فإن هناك صلة بين المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بفيروس كوفيد-19 لفترة طويلة. ومتلازمة تسرع القلب الإنتصابي الوضعي التي تؤثر على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

وبحسب مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور آلان كوان، أخصائي أمراض القلب في مركز Cedars-Sinai الطبي الدولي. فإن متلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي تؤثر على الجهاز العصبي اللاإرادي.

وحللت الدراسة بيانات ما يقرب من 300 ألف شخص بين عامي 2020 و2022، أصيبوا بعدوى كوفيد-19. ووجد الباحثون خطرا طفيفا للإصابة بمتلازمة تسرع القلب الانتصابي الوضعي بعد 90 يوما من الحصول على لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال mRNA.

كما أشار الباحثون إلى أن خطر الإصابة بمتلازمة تسرع القلب الإنتصابي الوضعي كان أكبر بخمس مرات بالنسبة لمن أصيب بكوفيد-19. وشدّد الخبراء في دراستهم على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث مع التأكيد على ضرورة أخذ التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد. الذي ثبت أمانه وفعاليته في تجارب عديدة.

من جهته قال مدير برنامج اللقاحات في مستشفى بوسطن للأطفال الدكتور عوفر ليفي. إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لفحص الاستجابة المناعية للقاحات. وقد تتفاوت مؤشرات مرض وأعراض متلازمة تسارع القلب الوضعي الانتصابي، ولكنها تشمل عادة معدل ضربات قلب بشكل غير طبيعي، وأحيانا الدوار أو الإغماء عند تغيير الوضع من الاستلقاء إلى الوقوف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور