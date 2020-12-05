دراسة تصنيف الكسكسي وموسيقى الراي في قائمة التراث العالمي

سيتم دراسة ملفات تصنيف الكسكسي وموسيقى الراي، خلال الدورة الـ15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي.

ومن المقرر انعقاد الدورة افتراضيا من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري، حسبما أشارت إليه اليونسكو على موقعها عبر الإنترنت.

وتم تقديم ملف تصنيف الكسكسي في مارس 2019 لدى لجنة التقييم التابعة لليونسكو باسم أربعة بلدان مغاربية، من بين حوالي أربعين طلبًا آخر.

ويتعين على اللجنة اتخاذ قرار بشأن إدراجهم في عام 2020 في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وجمعت اللقاءات خبراء وممثلين عن وزارات الثقافة والتراث في تونس وموريتانيا والمغرب بالإضافة إلى الجزائر التي مثلها مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، والباحث في علم الإنسان سليمان حاشي.

أما الملف الأخر الذي قدمته الجزائر لدى اللجنة في 2016 من أجل دراسته فيتمثل في أغنية الراي، الأغنية الشعبية الجزائرية.

وتحصي الجزائر 5 عناصر من تراثها غير المادي في القائمة التمثيلية لليونسكو، وهي: أهليل لقرارة، وفستان الزفاف التلمساني، وإمزاد، وركب أولاد سيدي الشيخ والسبوع الذي يتمثل في الاحتفال بالمولد النبوي في تيميمون.

وفي عام 2018، سجلت اليونسكو معارف كيالي الماء المعروفة باسم الفُقارة “نظام الري”، والمجتمعات المحلية في قصور وتوات وتيديكلت في قائمة التراث غير المادي الذي يتطلب حماية عاجلة.

وعلى مدى 6 أيام، ستدرس الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي، التي ستنعقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا، “42” ملفا مرشحا ليدرج على القائمة التمثيلية.

بالإضافة إلى دراسة 4 ملفات أخرى تتعلق بالتراث غير المادي، الذي يتطلب حماية عاجلة.