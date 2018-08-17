دراسة تضع حدا لسرطان الأمعاء

توصل العلماء إلى اكتشاف، قد يقلل خطر الإصابة بمرض سرطان الأمعاء والتي تتمثل في النباتات “الكرنب” و”البروكلي”.

وقد أكدوا بأن هناك بعض من النباتات منها، “الكرنب” و “البروكلي” و التي لها دور في تقليل نسبة التعرض لمرض السرطانالأمعاء، حيث أن عملية الهضم لهذه الخضراوات تنتج مواد كيميائية مضادة للسرطان .

واستنتج العلماء إلى أن جدار الأمعاء يتغير بفعل هضم الخضراوات، وتستغرق مدة تجديد سطح الأمعاء من أربعة إلى خمسة أيام، من خلال إستعانتهم بالفئران التجارب.

كما يعتبر الكرنب والبروكلي من الخضراوات ذات فصيلة الصليبيات.