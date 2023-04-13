دراسة: تفسير مثير بشأن أصل المياه على كوكب الأرض

وأنت تشاهد المياه حولك تشكل العماد الرئيسي للحياة، قد يطرق رأسك سؤال عن أصل المياه على كوكب الأرض. وكيف تشكلت قبل أن يصبح هناك محيطات وبحار وأنهار.

وقدم باحثون، من جامعتي كارنيغي للعلوم، وكاليفورنيا في لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة، في دراسة جديدة نشرت في مجلة نيتشر المرموقة. حيث يفترض العلماء أنّ مياه كوكبنا نشأت نتيجة التفاعلات بين الغلاف الجوي ومحيطات الصهارة. التي وجدت خلال فترات تنامي الأرض أو أي كوكب، عندما يكون الكوكب منصهرا كليا أو جزئيا في النظام الشمسي.

كما استخدم الباحثون في الدراسة نموذجا تم تطويره حديثا يعتمد على النمذجة الرياضية، لاستكشاف تبادل المواد بين أجواء الهيدروجين الجزيئية. ومحيطات الصهارة من خلال النظر في 25 مركبا مختلفا.

ولعقود طويلة اعتمد العلماء في تفسير نشأة الكواكب على تفاعلات نظامنا الشمسي. لكن أبحاث الكواكب الخارجية قادت ثورة في العقد الماضي إلى اتباع نهج جديد لنمذجة الحالة الجنينية للأرض. وتقديم تفسيرات جديدة اعتمادا على معلومات آتية من الكواكب الخارجية.

وقالت أنات شاهار من جامعة كارنيغي للعلوم وأحد معدّي الدراسة لـ “سكاي نيوز عربية”، أن فريضتنا تعتمد على نموذج يركز بشكل أساسي على العمليات الكيميائية على كوكب الأرض. وفي هذا الإطار استخدمنا سلسلة من الحسابات الديناميكية الحرارية لإجراء البحث.

يتشكل المياه كمنتج ثانوي طبيعي لكل العمليات الكيميائية التي تحدث بين الكوكب المنصهر الساخن والغلاف الجوي الغني بالهيدروجين.

الأمر الأكثر إثارة من هذا البحث يتكون من شقين، الأول: هو عدد خصائص الأرض التي بات بإمكاننا شرحها باستخدام هذا النموذج البسيط. والثاني: هو أننا تعلمنا شيئا جديدا عن كوكبنا من خلال النظر إلى مجموعة بيانات كبيرة من الكواكب الخارجية.

لهذه النتائج أهمية بالغة لأنه إذا كان ما نقوله ينطبق على الأرض، فقد يكون صحيحاً أيضاً بالنسبة للكواكب الأخرى في المجرة.

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