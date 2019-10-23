دراسة تكشف دور دواء لمرض القلب في مكافحة السرطان

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن عقارا يستخدم في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يساعد في مكافحة السرطان.

وحسب موقع الإذاعة الجزائرية، إكتشف باحثون من معهد أبحاث “إم آر سي”، للعلوم الطبية بلندن، بأن المركب الدوائي “Ouabain” يكافح خلايا السرطان.

وقال الباحثون، أن هذا المركب الدوائي، يمكن أن يقتل بشكل انتقائي أنواعا مختلفة من الخلايا المتقادمة، منها الخلايا التي أصيبت بالشيخوخة بسبب السرطان.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يعد السرطان من أكبر مسببات الوفاة حول العالم، وذلك بنسبة 13 في المائة من مجموع وفيات العالم سنويا.