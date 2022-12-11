دراسة تكشف سبب إرتفاع إصابات نزلات البرد والإنفلونزا في الشتاء

توصلت دراسة حديثة للإجابة على سؤال حيّر كثيرين وهو: لماذا تزداد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، إضافة إلى كوفيد-19، خلال فصل الشتاء.

ووجدت الدراسة، التي أجرتها الأكاديمية الأميركية للحساسية والربو والمناعة، أن الهواء البارد يؤثر على استجابة الأنف المناعية.

وقالت الدراسة إن تدني الحرارة في الأنف 5 درجات مئوية يقتل 50 في المئة من الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا في الخياشيم. كما أكدت الدراسة أكدت أن الهواء البارد يرتبط بزيادة العدوى الفيروسية. لأن الجسم يكون قد فقد نصف مناعته فقط من جرّاء الانخفاض الطفيف بدرجة الحرارة.

ومن شأن ذلك أن يقلل قدرة الجهاز المناعي على محاربة التهابات الجهاز التنفسي بمقدار النصف، ويكفي بشكل أساسي للتخلص من جميع المزايا المناعية التي يتمتع بها الأنف.

خلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على بيئة أكثر دفئا داخل الأنف، يعزز عمل آلية الدفاع المناعي الفطرية، وهو ما يشكل ربما، سببا آخر لارتداء الأقنعة، وفق العلماء.

من جهته قال إستشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور عبد الرزاق جرعتلي لـ”سكاي نيوز عربية”. أن البشرة المخاطية التنفسية تتضمن في القسم الأمامي لجوف الأنف مستقبلات لها علاقة بالتحسس والمناعة والالتهابات. عندما تتحرض هذه المستقبلات تفوز الحويصلات مادة شديدة اللزوجة تفتك بالفيروسات. وتلتصق المادة بالفيروس بشدة وتقضي عليه. كما تتضمن المناعة خط دفاع أمامي وخلفي.

كما أن وظيفة خط الدفاع الأمامي عدم السماح للفيروس بالالتصاق بالسطح المخاطي. وقناع الوجه مهم في الحيلولة دون دخول فيروسات من المحيط الخارجي. مشيرا إلى أنه ولتعزيز المناعة في الشتاء ينبغي تناول فيتامين “سي” و”دي” والزنك. خاصة وأن هناك 219 زمرة فيروسية تصيب القسم العلوي من الجهاز التنفسي.

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