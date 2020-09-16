دراسة تكشف عن مشاكل يعاني منها مرضى “كوفيد-19” بعد أشهر من التعافي!

كشفت دراسة جديدة، أن 70 بالمائة على الأقل من مرضى فيروس كورونا يعانون من مشاكل في الرئة بعد أشهر من مغادرة المستشفى.

وفحص الباحثون في مقاطعة خنان بالصين، 55 مريضا تعافوا وسُمح لهم بالذهاب إلى العمل.

وذكر موقع روسيا اليوم وفقا للنتائج المنشورة في مجلة EClinicalMedicine، أن الدراسة تقول إن أربع حالات فقط إعتبرت شديدة.

ولكن بعد ثلاثة أشهر من خروجهم من المستشفى، ما زال العديد من المرضى يعانون من الأعراض المزمنة.

واشتكى ما يقارب من الثلثين من مشاكل تشمل ضيق التنفس والسعال ومشاكل الجهاز الهضمي والصداع.

وعلى الرغم من عدم وجود مشاكل في الرئة، إلا أن الغالبية يعانون الآن من مشاكل في الجهاز التنفسي.

ووجد الباحثون أن 39 من المرضى يعانون من تشوهات في الرئة، في فحوصات التصوير المقطعي المحوسب،

وأن واحدا من كل أربعة مرضى عانى من ضعف وظائف الرئة في اختبارات التنفس.

وتأتي النتائج وسط أدلة متزايدة على مرضى كانوا أصحاء سابقا، يعانون من أعراض محيرة بعد أشهر من اختبارهم السلبي.