دراسة تكشف فائدة لم تكن معروفة لأدوية الكوليسترول

أظهرت دراسة طبية حديثة فائدة لم تكن معروفة للعقاقير الخافضة للكوليسترول الضار. والتي تستخدم عادة لحماية القلب من الجلطات.

وفق الجمعية الأميركية لجراحي الأعصاب، فإن نزيف الدماغ، يشكل حوالي 15 إلى 30 بالمئة من العوامل التي تقود لحدوث سكات دماغية. ومع هذا النوع من السكتات الدماغية. تتمزق الشرايين أو الأوردة، ويمكن أن يؤدي النزيف نفسه إلى تلف أنسجة الدماغ. كما يؤدي الدم الزائد في الدماغ أيضا إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة لدرجة تزيد من الضرر بالدماغ.

وبحسب مؤلف الدراسة ديفيد غايست، من جامعة جنوب الدنمارك فإنه “بينما ثبت أن العقاقير المخفضة للكوليسترول تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية من جلطات الدم. كانت هناك بحوث متضاربة حول ما إذا كان إستخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يزيد أو يقلل من خطر إصابة الشخص بنزيف داخل الدماغ لأول مرة.

وأضاف غايست: “وجدنا أن أولئك الذين استخدموا العقاقير الخافضة للكوليسترول لديهم خطر أقل للإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.

كما تفيد الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “علم الأعصاب”، اختاروا 989 شخصا يعاني من نزيف داخل الدماغ وتحديدا في منطقة الفص. تشمل منطقة الفص معظم أجزاء الدماغ، مثل الفص الجبهي والجداري والصدغي والقذالي. وتتضمن المنطقة غير الفصية العقد القاعدية والمهاد والمخيخ وجذع الدماغ.

وكان متوسط عمر الأشخاص المشمولين في الدراسة 76 عاما. كما درس الباحثون أيضا 1175 شخصا بمتوسط عمر 75 عاما يعانون من نزيف داخل الدماغ في الأجزاء غير الفصية.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون العقاقير الخافضة للكوليسترول لديهم خطر أقل بنسبة 17 بالمئة للإصابة بسكتة دماغية في مناطق الفص في الدماغ. وخطر أقل بنسبة 16 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية في المناطق غير الفصية من الدماغ.

كما كان لدى الأشخاص خطر أقل بنسبة 33 بالمئة للإصابة بسكتة دماغية في منطقة شحمة الدماغ. وخطر أقل بنسبة 38 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية في المنطقة غير الفصية من الدماغ. عند استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول لمدة 5 سنوات.