دراسة تكشف: هذا الشعب يعاني من الشعور بالوحدة

كشفت دراسة حديثة أن الشعب الأيرلندي يعاني من أعلى مستويات الشعور بالوحدة داخل الاتحاد الأوروبي.

كما تشير الدراسة التي أجرتها منظمة Alone ، وهي منظمة وطنية تمكّن كبار السن من التقدم في السن في المنزل. إلى أنه في أيرلندا. أفاد أكثر من 20 في المائة من المستجيبين. بأنهم يشعرون بالوحدة في معظم الأوقات أو طوال الوقت. وهو أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط الأوروبي لـ 13 في المائة.

كما تُظهر البيانات التي قدمها المصدر نفسه أيضًا أن أدنى مستويات الشعور بالوحدة وجدت في النمسا. والجمهورية التشيكية ، وكرواتيا، وهولندا. وكلها أبلغت عن مستويات أقل من عشرة في المائة.

اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، تشير الأرقام الخاصة بالوحدة إلى أن العديد من كبار السن. الذين وصلوا حديثًا إلى المنظمة يواجهون العزلة الاجتماعية.

كما لم يشارك 36 في المائة من هؤلاء الأفراد في الأنشطة الاجتماعية لأكثر من شهر. ولم يشارك 9 في المائة في الأنشطة الاجتماعية لأكثر من عام.

وقال االمدير التنفيذي لوحده شون موينيهان “الأرقام الجديدة من هذا الاستطلاع على مستوى الاتحاد الأوروبي. لا تشكل مفاجأة لنا وحدنا. نحن نعلم من أرقامنا أن الوحدة تصنف باستمرار. على أنها مشكلة الدعم الأولى للوحد. وتؤثر بشدة على صحتنا الجسدية والعقلية”.

كما أكد موينيهان أيضًا أن الحكومة التزمت سابقًا بتطوير خطة عمل. لمعالجة الشعور بالوحدة من خلال ثلاث استراتيجيات متميزة:

-برنامج الحكومة.

-خارطة الطريق للإدماج الاجتماعي.

-الخطة الاستراتيجية لأيرلندا الصحية للفترة 2021-2025.

كما شدد في الوقت نفسه على إلحاح الوضع. وحث وزارة الصحة على تخصيص الموارد. والإسراع في وضع خطة العمل لمكافحة الشعور بالوحدة عبر جميع الفئات العمرية.

وبحسبه، من الضروري ذكر توفير الأموال في موازنة 2024 لتقديم خطة العمل. التي طال انتظارها وتنفيذ تدخلات متخصصة لمعالجة وتخفيف الشعور بالوحدة في المجتمع.