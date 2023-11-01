دراسة تكشف: هذا سبب انقراض الديناصورات

كشفت دراسة علمية نشرتها مجلة Nature Géoscienceعن سبب انقراض الديناصورات، منذ ملايين السنين.

وقالت الدراسة إن اصطدام كويكب بساحل ما يعرف الآن بالمكسيك قبل 66 مليون سنة. تسبب في انقراض ثلاثة أرباع العالم الحي، بما في ذلك الديناصورات.

لكن الطبيعة الدقيقة للظاهرة التي سببها كويكب تشيككسولوب ظلت موضع نقاش. وكانت أحدث النظريات تشير إلى أن الكبريت الناتج عن الاصطدام، أو السخام الناتج عن الحرائق الهائلة. يحجب ضوء الشمس ويغرق العالم في شتاء طويل.

وأعطت دراسة نشرت يوم الاثنين حياة جديدة لنظرية سابقة مفادها أن الغبار الذي أثاره الكويكب أظلم السماء لفترة طويلة.

وتسبب غبار الكويكبات في شتاء دام 15 عامًا، مما أدى إلى القضاء على الديناصورات

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة Nature Geoscience من الممكن أن يبقى غبار السيليكا الناعم. والرمل المسحوق في الغلاف الجوي لمدة خمسة عشر عامًا. وكان نقص الضوء قد تسبب في انخفاض متوسط ​​درجات الحرارة بما يصل إلى 15 درجة مئوية،

واكتسبت النظرية القائلة بأن الكبريت، وليس الغبار، هو الذي غيّر المناخ، لأنه كان يعتقد أن هذا الغبار. لم يكن بالحجم المناسب “للبقاء في الغلاف الجوي”.

وتمكن فريق دولي من التعرف على جزيئات الغبار الناتجة عن اصطدام الكويكب. الموجودة في موقع حفريات تانيس في داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة. يتراوح قياسها بين 0.8 و8 ميكرومتر.

ومن خلال إدخال بياناتهم في نماذج مناخية مشابهة لتلك المستخدمة اليوم. قرر الباحثون أن هذا الغبار لعب دورًا أكبر بكثير مما كان مقدرًا سابقًا.

وكشفت عمليات المحاكاة أن الكمية الإجمالية للمواد المسقطة في الغلاف الجوي. ثلاثة أرباعها كانت مكونة من الغبار، و24% من الكبريت، و1% فقط من السخام.

وقال كاراتكين إن جزيئات الغبار “منعت عملية التمثيل الضوئي تماما” في النباتات لمدة عام على الأقل، مما أدى إلى “انهيار كارثي” للحياة.