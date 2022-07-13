دراسة: تمديد فترة التطعيم قد يكون أكثر فعالية ضد متحور أوميكرون

ذكرت دراسة جديدة، أنه وفي غياب اللقاحات الخاصة بمتحور أوميكرون. فإنّ تمديد فترة التطعيم بين الجرعات قد يساهم في وقف الظهور السريع لهذا المتحور الفرعي من كوفيد -19.

قام الباحثون في الدراسة بتقييم مستويات التحييد ضد “السارس كوف2” الأصلي والمتغيرات الفرعية لـ أوميكرون. بما في ذلك BA.4 و BA.5 في عينات دم تمّ جمعها من أشخاص تلقوا ثلاث جرعات من اللقاحات الصينية المعطلة ثلاث جرعات لقاح للوحدة الفرعية البروتين ZF2001. أو جرعتين من اللقاحات المعطلة المعززة بواسطة ZF2001.

وأظهرت النتائج أنه وفي كل مجموعة لقاح كانت مستويات الأجسام المضادة المحيدة ضد جميع متغيرات أوميكرون الفرعية المختبرة أقل بكثير من المستويات ضد السلالة الأصلية للفيروس. ما يشير إلى أن لدى المتغيرات الفرعية المذكورة القدرة على التهرب من الحماية المناعية.

لكن وبالنسبة إلىZF2001، وجد الباحثون أنّ مستويات الأجسام المضادة المحيدة إرتفعت مع زيادة الفاصل الزمني بين الجرعتين الثانية والثالثة. خاصة ضد متغيرات أوميكرون الفرعية. وبالنسبة لمتلقي اللقاح الذين كان لديهم فاصل زمني من أربعة إلى ستة أشهر بين الجرعتين الثانية والثالثة كانت مستويات الأجسام المضادة المحيدة لديهم أعلى بعامل 10 تقريبا. مقابل المتغير الأصلي وبنسبة 30 تقريبا مقابل جميع متغيرات أوميكرون الفرعية مقارنة بأولئك الذين لديهم فترة شهر واحد بين الجرعات.

وأوضح الباحثون، أن الأداء الأفضل لـZF2001 يرجع إلى إستخدامه لمجال ربط المستقبلات. والذي يمكن أن يحفز مستويات متزايدة من الأجسام المضادة المحيدة ضد متغيرات أوميكرون الفرعية من خلال إعطاء جرعات معززة متعددة.

وأصبح متغير أوميكرون الفرعي سلالة سائدة من كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. متسببا بحالات عدوى عنقودية في الصين. حيث أبلغت مناطق بما فيها بكين وتيانجين وشنشي مؤخرا عن حالات كوفيد-19 محلية العدوى لمتغير أوميكرون وصلت من الخارج.

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