دراسة تُحذر.. أضرار دماغية مرتبطة بفيروس كورونا!

حذرت دراسة جديدة، من أن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يمكن أن تؤدي إلى إحداث أضرار أو تلف في الدماغ.

وحسب هذه الدراسة، والتي قام بها باحثون في جامعة كوليدج في لندن، يمكن أن تؤدي الإصابة بكوفيد 19، إلى هذيان وتلف في الأعصاب.

وأضافت الدراسة، أن هناك قلق متزايدا من التهاب دماغي نادر يُعرف بأنه ناتج عن عدوى فيروسية.

وتم تشخيص 9 من مرضى كوفيد-19، في هذه الدراسة، بإصابتهم بحالة نادرة تسمى التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر، والذي يظهر عادة لدى الأطفال ويمكن أن يؤثر على كل من الدماغ والحبل الشوكي.

هذا وقال الدكتور روس باترسون، من معهد كوين سكوير لعلم الأعصاب، في الجامعة، والمؤلف الأول المشترك للدراسة: “قد لا نعرف حتى الآن الضرر الذي يمكن أن يسببه كوفيد-19 على المدى الطويل”.

و دعا الباحثون إلى مراقبة منهجية للمضاعفات التي قد يتعرض لها الدماغ، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.