دراسة تُحذر.. كورونا قد يدخل منزلك بطريقة غير متوقعة

حذرت دراسة صينية حديثة، من أن فيروس كورونا المستجد، قد ينتقل بين الشقق، من خلال المراحيض وأنابيب الصرف الصحي التي تتشاركها أكثر من شقة.

ونقل موقع “سكاي نيوز”، عن الدراسة التي تم نشر نتائجها، في موقع “ساينس دايركت”، أنه قد تم اكتشاف الفيروس التاجي، في حمام شقة في مدينة غوانزو جنوبي الصين، رغم عدم وجود مرضى بها.

وأضافت الدراسة، أن الفيروس ربما دخل الشقة الواقعة في الطابق السادس عشر من خلال المرحاض أو أنابيب الصرف.

وقد تم اكتشاف آثار الفيروس على الحوض والصنبور ومقبض الدش.

وتم اكتشاف الحمام الملوث بفيروس كورونا، فوق شقة كانت تؤوي 5 أفراد، تأكدت إصابتهم بالمرض.

ليقوم الباحثون في هذه الدراسة، بإجراء “تجربة محاكاة التتبع” لمعرفة ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر عبر الأنابيب عبر جزيئات صغيرة محمولة في الهواء، أو “الهباء” الذي ينتج غالبا بقوة تدفق المرحاض.

وتم بالفعل العثور على هذا “الهباء” وقد انتقل إلى 12 مستوى فوق المكان الذي كان يعيش فيه الأفراد المصابون بفيروس كورونا.

وأشارت الدراسة، إلى أنه لا يمكن استبعاد انتقال الفيروس من خلال مصعد المبنى المشترك.