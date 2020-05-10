دراسة تُحذر من أن الأرض قد تواجه درجات حرارة لا تطاق!

كشفت دراسة أميركية، أن كوكب الأرض يواجه ارتفاعا لا يطاق في درجات الحرارة خلال عدة عقود، في حال استمرار معدل تغير المناخ.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال القائمون على الدراسة بجامعة كولومبيا الأميركية: “في السنوات الأخيرة، سجلت بعض المناطق، بما في ذلك الخليج وشبه القارة الهندية وبعض المناطق المكسيكية، مجموعات من الحرارة والرطوبة خارج المخططات”.

وأضافت الدراسة، أنه لفترة وجيزة، وصلت بعض المدن إلى الحد الأعلى من التحمل البشري فيما يتعلق بدرجات الحرارة.

وجاء في الدراسة، أنه وفي حالات عديدة وصلت الظروف المحلية إلى “درجة حرارة مبللة” تبلغ 35 درجة مئوية.

وتترجم علامة 35 درجة مبللة، إلى مؤشر حرارة 71.11 درجة مئوية، ويعتقد أن هذا هو الحد الأعلى لما يمكن أن يتحمله البشر.

وقال الباحث كولين ريمون الأستاذ في مرصد لامونت دوهرتى للأرض في جامعة كولومبيا الأميركية: “يمكن للأشخاص التأقلم مع الحرارة والرطوبة إلى حد ما، كلنا نفعل ذلك”.

وأضاف الأستاذ: “مع ضعف آلية التبريد الطبيعية في الجسم، فإن الأشخاص المعرضين لمثل هذه الحالات الشديدة يمكن أن يستسلموا لضربات الحرارة أو حتى فشل الأعضاء”.