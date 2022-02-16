دراسة جديدة: أوميكرون يعيش على الأسطح البلاستيكية والحديدية

إذا كان فيروس Covid-19 ينتقل بشكل أساسي عن طريق الهواء ، فيمكن أيضًا اكتشافه عن طريق الأشياء.

كشفت دراسة علمية جديدة أن أوميكرون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى. كما تشير الدراسة أنه يتم اكتشافه بسهولة أكبر بغض النظر عن طريقة الإصابة.

وبالتالي فإن خطر الإصابة بـأوميكرون عن طريق جسم أو سطح غير حي أكبر، وذلك ببساطة لأنه أكثر عدوى.

ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التلامس مع سطح ملوث لن يلعب سوى دور ضئيل في انتقال كوفيد-19. مقارنة بالإصابة عن طريق المجاري الهوائية وفقًا لعدة دراسات. خاصة إذا كان الفيروس غير موجود بكميات كبيرة.

في الواقع، ينتقل Covid-19 بشكل أساسي عن طريق الجهاز التنفسي، في الهواء، عن طريق القطرات الملوثة.

“ينتشر الفيروس في الهواء، ولكن يمكن أيضًا حمله باليد. وهكذا فإن خطر الإصابة به موجود. كما يحذر الطبيب روبرت سيباج ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيتي سالبيترير في باريس”.

وتشير الدراسة إلى أن المتعير أوميكرون يحب الرطوبة التي تبقيه نشطا. كما أن الفيروس يمكن أن يعيش لعدة أيام على البلاستيك أو الفولاذ.

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