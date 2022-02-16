دراسة جديدة: أوميكرون يعيش على الأسطح البلاستيكية والحديدية
إذا كان فيروس Covid-19 ينتقل بشكل أساسي عن طريق الهواء ، فيمكن أيضًا اكتشافه عن طريق الأشياء.
كشفت دراسة علمية جديدة أن أوميكرون أكثر عدوى من المتغيرات الأخرى. كما تشير الدراسة أنه يتم اكتشافه بسهولة أكبر بغض النظر عن طريقة الإصابة.
وبالتالي فإن خطر الإصابة بـأوميكرون عن طريق جسم أو سطح غير حي أكبر، وذلك ببساطة لأنه أكثر عدوى.
ومع ذلك، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن التلامس مع سطح ملوث لن يلعب سوى دور ضئيل في انتقال كوفيد-19. مقارنة بالإصابة عن طريق المجاري الهوائية وفقًا لعدة دراسات. خاصة إذا كان الفيروس غير موجود بكميات كبيرة.
في الواقع، ينتقل Covid-19 بشكل أساسي عن طريق الجهاز التنفسي، في الهواء، عن طريق القطرات الملوثة.
“ينتشر الفيروس في الهواء، ولكن يمكن أيضًا حمله باليد. وهكذا فإن خطر الإصابة به موجود. كما يحذر الطبيب روبرت سيباج ، أخصائي الأمراض المعدية في مستشفى بيتي سالبيترير في باريس”.
وتشير الدراسة إلى أن المتعير أوميكرون يحب الرطوبة التي تبقيه نشطا. كما أن الفيروس يمكن أن يعيش لعدة أيام على البلاستيك أو الفولاذ.
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يُسمع بالأذن.. إنذار مبكر على الإصابة بأوميكرون
ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن هناك علامة محددة تظهر على مرضى “أوميكرون”، قبل أن يشعروا بظهور الأعراض على أجسادهم.
وأضافت الصحيفة، أن هذه العلامة تتجلى في الصوت الخشن أو الأجش. مشيرة إلى أن المصاب والمحيطين به يمكن أن يسمعوا هذه الإشارة. وتكون بالتالي إنذارا مبكرا على الإصابة بـ”أوميكرون”. ويرتبط الاعتلال في الصوت بالتهاب الحلق، الذي يعد أبرز أعراض المتحور الجديد حتى الآن.
وأضافت الصحيفة، أنه لابد على الشخص أن يفكر في إجراء الفحص عندها. لأن التهاب الحلق هو أحد أكثر أعراض “كوفيد- 19” شيوعا التي يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، مما يحتم إجراء فحص الفيروس.
من جهته قال البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يشرف على تطبيق خاص بتتبع أعراض كورونا، إن البريطانيين يسجلون في التطبيق أن الحلق أبرز عارض يدل على إصابتهم بأوميكرون. مشيرا إلى أن “إلتهاب الحلق هو حقا علامة رئيسية على أوميكرون”.
وقال إن كثيرا من المرضى يتحدثون عن ألم كبير في الحلق، بصورة تفوق ما حدث معهم في نزلات البرد الأخرى. ولا يزال “أوميكرون” يكشف يوما بعد يوم عن أعراض كثيرة، تتجاوز سيلان الأنف والتهاب الحلق، وبعضها يظهر على الجلد.