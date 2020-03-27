دراسة جديدة: النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال

كشفت دراسة جديدة أن النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال.

وحسب ما صرح به الخبير بعلم المناعة، و الاستاذ بجامعة “هيومانيتاس” للعلوم الطبية بإيطاليا، ألبرتو مانتوفانى، فإن النساء أكثر مقاومة لفيروس كورونا من الرجال، وتُثبت ذلك بنيتهن من الجينات الى الهرمونات.

وأضاف فى تصريحات لمجموعة “أدنكرونوس” الإعلامية الدولية الإيطالية، فإنه في مقاطعة لومبارديا الأشد تأثرا بالفيروس، 82٪ من المرضى في وحدات العناية المركزة المخصصة لكورونا هم من الذكور.

وأوضح مانتوفاني أن أسباب هذه الميزة لدى النساء، يمكن العثور عليها بين الجينات والهرمونات”.

وأضاف الخبير المناعي “نعلم أن بعض الاستجابات المناعية لدى النساء أكثر قوة من الرجال، وهذا منطقي من وجهة نظر تطورية، حيث تقوم النساء بتمرير الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة”.