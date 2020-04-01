دراسة جديدة تكشف حقيقة إنتقال كورونا عبر الهواء

كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن معلومات جديدة بخصوص انتقال فيروس كورونا عبر الهواء.

وحسب موقع “سكاي نيوز العربية”، توصلت الدراسة التي أعدها علماء أمريكيون، إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء.

وأورد العلماء، أن الأخطر أن الفيروس، يبقى في الغرف التي يعالج فيها المرضى لفترة طويلة بعد مغادرتهم، وفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتؤكد هذه النتيجة، على أهمية الالتزام بالملابس الواقية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، كي لا يصابوا بالعدوى، حتى بعد مغادرة المرضى.

وقال خبير الأمراض المعدية في جامعة نبراسكا الأميركية: “كان فريقنا يتخذ بالفعل الاحتياطات بشأن الهواء في غرف المرضى الذين كنا نعتني بهم”.

وأضاف ذات المتحدث: “أظهرت الدراسة أن مرضى الفيروس القاتل، يتخلصون من كميات كبيرة منه قبل ظهور الأعراض الشديدة”.

وتوصلت الدراسة إلى أن آثار فيروس كورونا تم اكتشافها أيضا في ممرات المستشفيات خارج غرف المرضى.

واستندت الدراسة في نتائجها إلى عينات تم أخذها من 11 غرفة للمرضى بفيروس كورونا.

ووجد الباحثون جزيئات فيروسية في الهواء، سواء داخل الغرف أو في الممرات، وقت وجود المرضى، أو بعد مغادرتهم، حسب ذات المصدر.