دراسة جديدة تكشف عن صلة بين تلوث الهواء ومرض ألزهايمر

كشفت دراسة جديدة عن وجود صلة بين تلوث الهواء ومرض ألزهايمر. وهو الحالة المنهكة التي تؤدي في النهاية إلى فقدان الذاكرة. والتدهور المعرفي وانخفاض نوعية الحياة.

وأشارت الدراسة إلى أن المغنتيت، وهو جسيم صغير موجود في الهواء الملوث. قد يؤدي إلى ظهور أعراض مرض ألزهايمر.

“المغنتيت” هو مركب أكسيد الحديد المغناطيسي الذي يتكون من عمليات الإحتراق ذات درجة الحرارة العالية مثل عوادم المركبات. وحرائق الأخشاب، ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم. وتآكل المحرك وهو من ملوثات الهواء الشائعة التي يمكن أن تدخل الدماغ عبر الأنف، ويمكنه أيضا تجاوز حاجز الدم في الدماغ، وهو طبقة واقية تمنع وصول المواد الضارة إلى الدماغ.

وتعاون علماء بقيادة البروفيسورة سيندي جوناوان والأستاذة المساعدة كريستين ماكغراث في جامعة التكنولوجيا في سيدني (UTS).مع علماء في أستراليا وسنغافورة للتعمق في العلاقة بين تلوث الهواء وصحة الدماغ.

وقاموا خلال دراستهم بتعريض الفئران والخلايا العصبية البشرية في المختبر لجزيئات تلوث الهواء السامة لفهم دورها في تطور مرض ألزهايمر.

وقالت سيندي جوناوان: “في حين أن أقل من 1 في المئة من حالات مرض ألزهايمر لها أصل وراثي، يبدو أن البيئة وخيارات نمط الحياة لهما تأثير كبير على المرض”.

وأضافت: “لاحظت الدراسات السابقة العلاقة بين تلوث الهواء ومرض ألزهايمر. وهذا العمل هو الأول الذي يحلل ما إذا كانت جزيئات المغنتيت المرتبطة بالدماغ. يمكن أن تؤدي بالفعل إلى ظهور أعراض مرض ألزهايمر”. واستمرت الدراسة أربعة أشهر، أين تم تعريض الفئران السليمة والمعرضة وراثيا للمرض للحديد والمغنتيت وهيدروكربونات الديزل.

وأظهرت الفئران المعرضة للمغنتيت باستمرار علامات مرض ألزهايمر. مثل فقدان خلايا الدماغ الأساسية، وتراكم لوحة الأميلويد، وزيادة التوتر والقلق وضعف الذاكرة على المدى القصير.