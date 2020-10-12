دراسة جديدة تكشف عن مدة إستمرار بقاء فيروس “كورونا” على الأسطح!

كشفت دراسة جديدة لهيئة البحوث الأسترالية، أن فيروس “كورونا” المستجد يمكنه البقاء لمدة تصل إلى 28 يوما على الأسطح.

وأضافت الدراسة، أنه يبقى طويلا على شاشات الهاتف المحمول وشاشات الصراف الآلي، أي لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.

واختبر باحثون أستراليون الفيروس على الأوراق النقدية البلاستيكية المصنوعة من البوليمر والأوراق النقدية الورقية غير المتداولة.

بالإضافة إلى الأسطح شائعة الإستخدام بما في ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول والزجاج والفينيل والقماش القطني.

ووجد باحثو أكبر هيئة للبحوث في أستراليا، أنه في درجة حرارة 20 درجة مئوية إستمر الفيروس معديا لمدة 28 يوما على الأسطح الملساء.

على غرار الأوراق النقدية الورقية والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

ومع ارتفاع درجة الحرارة إلى 30 و40 درجة مئوية، أثبتت الدراسة الأسترالية إنخفاض فترة نجاة الفيروس إلى أقل من أسبوع.

ووجدت أن الفيروس ظل على معظم الأسطح لحوالي ستة إلى سبعة أيام قبل أن يبدأ في فقدان فعاليته.

وبالمقارنة، وجدت تجارب مماثلة لفيروس الإنفلونزا أنه يعيش على الأسطح لمدة 17 يوما.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحوث الأسترالية لاري مارشال: إن تحديد فترة بقاء الفيروس بشكل فعلي على الأسطح تمكننا من التوقع والتنبؤ بمدى انتشاره على نحو أكثر دقة”.

وتشير الدراسة الأسترالية، إلى أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي من خلال الرذاذ الذي يسببه الأشخاص المصابون من خلال العطس أو السعال بالقرب من شخص آخر.