دراسة جديدة.. طول الساحل الجزائري بلغ 2148 كم

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن الدراسة التي أجرتها وزارتها لتحيين طول الساحل الجزائري. مضيفة أن الشريط الساحلي الوطني قد إنتقل من 1.622 كم إلى 2.148 كم.

وصرّحت الوزيرة خلال ندوة صحفية على هامش إحياء اليوم العالمي للمحيط، أن دراسة جد معمقة ودقيقة للغاية حول طول الساحل الجزائري. أطلقتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني. كشفت أن طول الساحل الوطني يقدر بـ 2.148 كم وليس 1.622 كم”.

و أضافت الوزيرة، أنه تم استخدام خبرة عالية جدا لقياس الشريط الساحلي للجزائر بدقة. واتضح أنه أكبر بكثير من الحجم الذي كان لدينا من قبل. مشيرة إلى أن أهمية هذا الشريط الساحلي تدفعنا أكثر إلى حمايته. مشيرة إلى أن الوزارة عملت لمدة 5 سنوات للحصول على تمويل من الصندوق الأخضر للمناخ لتطوير المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية”.

كما أشارت وزيرة البيئة في ذات السياق إلى أن المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية. سيسمح بزيادة قدرة البلاد على الصمود أمام الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتميز الإحتفال باليوم العالمي للمحيطات، الذي يتم إحياؤه في الـ8 جوان من كل سنة، بالتوقيع على إتفاقيتي شراكة. وقع أولهما بالأحرف الأولى بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و وزارة البيئة والطاقات المتجددة لحماية الأنظمة البيئية البحرية.

وتم توقيع الإتفاقية الثانية بالأحرف الأولى بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). والغرفة الوطنية للصيد البحري تربية المائيات، لتقديم الدعم التقني لمهنيي الصيد البحري في إنشاء وإدارة التعاونيات.

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